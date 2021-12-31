***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
31.12.2021 18:49
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT22261 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT22261
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 30.12.2021
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 30.12.2021
Erken İtfa Tarihi 30.12.2021
Kayıt Tarihi 29.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2021
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 70.000.000
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 70.000.000
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 70.000.000 -TL nominal tutarlı, 85 gün vadeli, TRDBRKT22261 ISIN kodlu kira sertifikalası erken itfa edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987533
BIST