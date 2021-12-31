***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT22261 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT22261Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Erken İtfa BilgileriErken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 30.12.2021Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 30.12.2021Erken İtfa Tarihi 30.12.2021Kayıt Tarihi 29.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2021Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 70.000.000Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 70.000.000Ödemesi Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 70.000.000 -TL nominal tutarlı, 85 gün vadeli, TRDBRKT22261 ISIN kodlu kira sertifikalası erken itfa edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987533BIST