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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

21.02.2022 12:09
***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildir


***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKTE2216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 21.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKTE2216
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 9

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 Evet
2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 Evet
3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 Evet
4 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022
5 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022
6 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
7 08.08.2022 05.08.2022 08.08.2022
8 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022
9 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 368 gün vadeli, TRDBRKTE2216 ISIN kodlu kira sertifikalarının 3. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003097


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Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 -0,06  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
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