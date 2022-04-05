***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT42210 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 90.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.04.2022Vade (Gün Sayısı) 180Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT42210Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 2Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.01.2022 03.01.2022 04.01.2022 Evet2 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 180 gün vadeli, TRDBRKT42210 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016111BIST