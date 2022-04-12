***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT42277 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.04.2022Vade (Gün Sayısı) 63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT42277Vade Başlangıç Tarihi 08.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.04.2022 11.04.2022 12.04.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.04.2022 11.04.2022 12.04.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000 -TL nominal tutarlı, 63 gün vadeli, TRDBRKT42277 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019838BIST