***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Halka ArzSatışa Başlanma Tarihi 13.05.2022Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/599 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme dokümanı ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2022 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/ihraclar/yurt-ici-ihraclar/halka-arz-5/) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Bilgi Dökümanı.pdfEK: 2 Özet.pdfEK: 3 SPAN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021322BIST