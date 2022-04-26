***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 2. Dönem Getiri Oranı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.03.2023Vade (Gün Sayısı) 378Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT32310Vade Başlangıç Tarihi 17.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 9Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,89862 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,93893 21.07.2022 20.07.2022 21.07.20224 01.09.2022 31.08.2022 01.09.20225 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20226 24.11.2022 23.11.2022 24.11.20227 05.01.2023 04.01.2023 05.01.20238 16.02.2023 15.02.2023 16.02.20239 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem yıllık basit getiri oranı %16,85 , dönemsel getiri oranı ise %1,9389 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023997BIST