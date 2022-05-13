***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,1137Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT82224Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 91 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sonuçlar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030432BIST