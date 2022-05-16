***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTE2216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 90.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 368Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTE2216Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 9Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 Evet2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 Evet3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 Evet4 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 Evet5 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 Evet6 27.06.2022 24.06.2022 27.06.20227 08.08.2022 05.08.2022 08.08.20228 19.09.2022 16.09.2022 19.09.20229 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 368 gün vadeli, TRDBRKTE2216 ISIN kodlu kira sertifikalarının 5. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030690BIST