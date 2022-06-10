***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.06.2022 00:18
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 378
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT32310
Vade Başlangıç Tarihi 17.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 9
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,8986 Evet
2 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,9389 Evet
3 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 2,2438
4 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
6 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022
7 05.01.2023 04.01.2023 05.01.2023
8 16.02.2023 15.02.2023 16.02.2023
9 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036615
BIST