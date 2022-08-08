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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.08.2022 17:21
***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildir


***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKTE2216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kupon Oranının Güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.04.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Yoktur
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Takasbank
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 21.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 368
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKTE2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.09.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 2,0425 17,75 19,2 2.553.124,97 Evet
2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 1,7951 15,6 16,72 2.243.874,96 Evet
3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 2,1288 18,5 20,08 2.660.999,98 Evet
4 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 1,8699 16,25 17,46 2.337.374,98 Evet
5 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 1,8986 16,5 17,75 2.373.249,98 Evet
6 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 1,9849 17,25 18,62 2.481.124,91 Evet
7 08.08.2022 05.08.2022 08.08.2022 2,4164 21 23,06 3.020.499,82 Evet
8 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 2,7041
9 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 368 gün vadeli, TRDBRKTE2216 ISIN kodlu kira sertifikalarının 7. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053012


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