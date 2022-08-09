***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT82216 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Kupon Ödemesinin GerçekleştirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.04.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu -Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Takasbankİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.08.2022Vade (Gün Sayısı) 113Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,3404Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT82216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 18.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 5,3404 10.680.799,81 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 200.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli, TRDBRKT82216 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053425BIST