***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 5. Dönem Getiri Oranı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Kupon oranı güncellemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.04.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu ...Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.03.2023Vade (Gün Sayısı) 378Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 1,8986Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,7570Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT32310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 16.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 17.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 9İhraç Döviz Kuru 0Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,8986 5.695.800 Evet2 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,9389 5.816.700 Evet3 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 2,2438 6.731.400 Evet4 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022 2,7041 06 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 07 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 08 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 09 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 0* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 5. dönem yıllık basit getiri oranı %19,00 dönemsel getiri oranı ise %2,1863 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059045BIST