***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTE2216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Saklama Kuruluşu Revize Edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.04.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu YokturPlanlanan Nominal Tutar 90.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 368Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.09.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 18.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 2,0425 17,75 19,2 2.553.124,97 Evet2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 1,7951 15,6 16,72 2.243.874,96 Evet3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 2,1288 18,5 20,08 2.660.999,98 Evet4 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 1,8699 16,25 17,46 2.337.374,98 Evet5 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 1,8986 16,5 17,75 2.373.249,98 Evet6 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 1,9849 17,25 18,62 2.481.124,91 Evet7 08.08.2022 05.08.2022 08.08.2022 2,4164 21 23,06 3.020.499,82 Evet8 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 2,7041 23,5 26,09 3.380.124,78 Evet9 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 1,6658 19 20,73Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 368 gün vadeli, TRDBRKTE2216 ISIN kodlu kira sertifikalarının 8. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063867BIST