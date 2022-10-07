***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTE2224 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İhraç Bilgilerinin Yeni Kap Sistemine Uygun Olarak GirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.04.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu -Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.10.2022Vade (Gün Sayısı) 92Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22,75Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,7593Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTE2224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 5,7342 4.874.069,62 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 85.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 20.06.2022 HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 20.06.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 85.000.000 -TL nominal tutarlı, 92 gün vadeli, TRDBRKTE2224 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068839BIST