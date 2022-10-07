***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.04.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu -Planlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.12.2022Vade (Gün Sayısı) 77Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4773Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTA2236Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 20.06.2022 HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 20.06.2022 HayırEk AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 77 gün vadeli 75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069032BIST