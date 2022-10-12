***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
12.10.2022 10:55
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 6. Dönem Getiri Oranı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Kupon oranı güncellemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu ...
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 378
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 1,8986
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,7570
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT32310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 16.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 17.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 9
İhraç Döviz Kuru 0
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,8986 5.695.800 Evet
2 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,9389 5.816.700 Evet
3 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 2,2438 6.731.400 Evet
4 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022 2,7041 8.112.300 Evet
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 0
6 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 2,1863 0
7 05.01.2023 04.01.2023 05.01.2023 2,1863 0
8 16.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 2,1863 0
9 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 2,1863 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 2,1863 0
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 6. dönem yıllık basit getiri oranı %19,00 dönemsel getiri oranı ise %2,1863 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071064
BIST