***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
04.01.2023 14:47
Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,8986 5.695.800 Evet
2 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,9389 5.816.700 Evet
3 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 2,2438 6.731.400 Evet
4 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022 2,7041 8.112.300 Evet
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 6.558.899 Evet
6 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 2,1863 6.558.899,99 Evet
7 05.01.2023 04.01.2023 05.01.2023 2,2438 0
8 16.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 2,0137 0
9 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 0 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 0 0
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings B- 16.02.2022 Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 8. dönem yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı ise %2,0137 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093105
BIST