***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,8986 5.695.800 Evet2 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 1,9389 5.816.700 Evet3 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 2,2438 6.731.400 Evet4 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022 2,7041 8.112.300 Evet5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 2,1863 6.558.899 Evet6 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 2,1863 6.558.899,99 Evet7 05.01.2023 04.01.2023 05.01.2023 2,2438 08 16.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 2,0137 09 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 0 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 0 0* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings B- 16.02.2022 HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 8. dönem yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı ise %2,0137 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093105BIST