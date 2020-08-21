***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.08.2020 17:08
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 95 gün vadeli, planlanan tutarı 50.000.000, Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Tertip İhraç Belgesi ekte kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870682
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0538
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,66
|Açılış
|: 455,29
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3022
|7,3157
|% 0,25
|
|Euro
|8,6000
|8,6216
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,5484
|9,5962
|% -0,70
|
|Frank
|7,9840
|8,0321
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-9,73
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-1,10
|