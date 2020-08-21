***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 95 gün vadeli, planlanan tutarı 50.000.000, Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Tertip İhraç Belgesi ekte kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870682BIST