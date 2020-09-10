***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.09.2020 09:52
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 113 gün vadeli, 170.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874316
BIST
11:101.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
11:107,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:108,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:10467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 467,85
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.676.743
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,45
|15.036.826
|% -7,78
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|10.505.628
|% -6,51
|
|NIBAS
|16,00
|200.395
|% -6,43
|
|PETKM
|4,37
|1.289.745.115
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,89
|696.057.201
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,45
|423.514.878
|% -2,83
|
|TSPOR
|7,80
|314.597.051
|% 8,94
|
|GSRAY
|5,25
|247.897.614
|% 9,83
|
|PETKM
|4,37
|1.289.745.115
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,89
|696.057.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,47
|208.157.867
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,49
|140.732.301
|% 2,05
|
|AKENR
|2,04
|179.225.473
|% -0,97
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4868
|% 0,03
|
|Euro
|8,8538
|8,8599
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% -0,02
|
|Frank
|8,1948
|8,2441
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% -0,06
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,51
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,56
|