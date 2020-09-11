***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.09.2020 14:31
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 94 gün vadeli, 60.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874650
BIST
15:591.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:597,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
15:598,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:59467,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 467,51
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:59
|DNISI
|6,82
|2.481.969
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.713.782
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.772.839
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.371.211
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.717.193
|% -9,80
|
|HATEK
|12,24
|72.826.880
|% -9,00
|
|PETKM
|4,29
|1.507.520.411
|% 0,70
|
|THYAO
|10,98
|737.551.019
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,56
|517.284.543
|% 7,59
|
|ZOREN
|2,75
|505.726.662
|% 1,10
|
|TUPRS
|81,60
|504.675.689
|% 0,62
|
|PETKM
|4,29
|1.507.520.411
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,56
|517.284.543
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,51
|456.218.427
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,31
|323.733.305
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.789.373
|% 9,18
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4689
|7,4741
|% 0,34
|
|Euro
|8,8566
|8,8624
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5456
|9,5934
|% 0,35
|
|Frank
|8,1868
|8,2361
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9863
|1,9963
|% 0,33
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|0,02
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,83
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,66
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,54
|