***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.09.2020 11:33
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2019 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 45 gün vadeli, 150.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875418
BIST
11:311.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:317,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5443
En Düşük
7,4825
11:318,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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8,9123
En Düşük
8,8040
11:31471,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,73
|Açılış
|: 471,29
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:31
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.263.010
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,14
|310.197.872
|% -0,95
|
|AVOD
|4,36
|265.993.908
|% 7,92
|
|PETKM
|4,35
|208.737.585
|% 0,00
|
|RTALB
|51,90
|195.747.866
|% 1,37
|
|SISE
|6,38
|163.007.572
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,14
|310.197.872
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|102.955.487
|% -0,92
|
|AVOD
|4,36
|265.993.908
|% 7,92
|
|TSKB
|1,08
|57.175.620
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,52
|78.727.827
|% 0,66
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5401
|7,5443
|% 0,53
|
|Euro
|8,9061
|8,9103
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7353
|9,7841
|% 0,30
|
|Frank
|8,2471
|8,2968
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0038
|2,0139
|% 0,42
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|