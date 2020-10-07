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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

07.10.2020 15:38
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 74 gün vadeli, 60.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879108


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Altın Gr. 477 477 6,08  
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Tam 3.144 3.222 -3,67  
Yarım 1.520 1.559 -1,77  
Çeyrek 762 779 -0,89  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 0,68  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,21  
B. Petrol 41,97 41,97 -0,68  
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