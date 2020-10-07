***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.10.2020 15:39
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 89 gün vadeli, 35.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879109
BIST
15:361.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:367,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0784
|Açılış
|: 7,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:369,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1269
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:36478,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,29
|Açılış
|: 478,27
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:36
|YGYO
|1,10
|170.487.952
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.316.394
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.318.458
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.794.777
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,99
|1.329.573.946
|% -1,69
|
|ODAS
|3,38
|1.180.490.804
|% 3,36
|
|ASELS
|18,58
|777.358.378
|% 0,22
|
|SISE
|6,84
|542.548.105
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,71
|437.208.586
|% 1,88
|
|ODAS
|3,38
|1.180.490.804
|% 3,36
|
|GARAN
|6,99
|1.329.573.946
|% -1,69
|
|YGYO
|1,10
|170.487.952
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,71
|437.208.586
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,92
|301.663.929
|% 4,35
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8721
|7,8762
|% 1,01
|
|Euro
|9,2725
|9,2790
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,1132
|10,1639
|% 1,06
|
|Frank
|8,5589
|8,6104
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0937
|2,1042
|% 1,04
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|11,55
|
|Altın Gr.
|478
|479
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.152
|3.230
|4,36
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|2,11
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|