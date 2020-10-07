***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.10.2020 15:39
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 44 gün vadeli, planlanan tutar 300.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 400.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879110
BIST
16:551.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:557,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:559,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1125
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:55477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,29
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:53
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.915.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.458.811
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|SISE
|6,77
|873.793.233
|% -1,17
|
|ASELS
|18,60
|849.742.582
|% 0,32
|
|PETKM
|4,37
|644.466.252
|% 1,63
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|ZOREN
|2,75
|560.734.515
|% 3,38
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|324.149.617
|% 4,35
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8633
|7,8667
|% 0,88
|
|Euro
|9,2499
|9,2631
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0888
|10,1394
|% 0,82
|
|Frank
|8,5372
|8,5886
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0881
|2,0986
|% 0,77
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 284
-
17:06XU100
Endeks 1, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 14, 062.00 milyon TL de
-
17:06ETYAT
Yüzde 6.23 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 395 adet işlem
-
17:05UZERB
Yüzde 9.97 oranında artışla 41.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 534 adet işlem
-
17:04BRKO
Yüzde 9.28 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 943, 930 adet işlem