***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.10.2020 13:24
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 45 gün vadeli, planlanan tutar 250.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 325.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883024
BIST
16:091.200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -11,85
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:097,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:099,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1631
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:09487,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,38
|Açılış
|: 487,87
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:09
|GENTS
|4,29
|60.252.022
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.729.360
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.390.158
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|2.957.430.522
|% -4,78
|
|TSKB
|1,80
|2.605.896.717
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,17
|779.019.142
|% -4,26
|
|SISE
|6,88
|683.460.035
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,15
|666.569.709
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.605.896.717
|% 6,51
|
|GARAN
|7,17
|2.957.430.522
|% -4,78
|
|SKBNK
|1,99
|644.987.485
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|660.484.463
|% -5,46
|
|VAKBN
|4,15
|666.569.709
|% -4,38
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9550
|7,9602
|% 1,89
|
|Euro
|9,4195
|9,4272
|% 1,76
|
|Sterlin
|10,3971
|10,4492
|% 1,53
|
|Frank
|8,7397
|8,7924
|% 1,69
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% 1,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,33
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|2,56
|
|Çeyrek
|776
|794
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,16
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 88 kaybederek (% -1.19 ) 1, 321
-
16:17XU100
Endeks 1, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 19, 260.00 milyon TL de
-
16:12XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 19, 128.00 milyon TL de
-
16:12IHGZT
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 586, 980 adet işlem
-
16:09ISCTR
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 315, 348 adet işlem