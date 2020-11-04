***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.11.2020 17:16
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 46 gün vadeli, 210.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886166
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0518
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05517,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,57
|Açılış
|: 517,51
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4226
|8,4368
|% 0,30
|
|Euro
|9,8682
|9,8932
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,9504
|11,0054
|% 0,35
|
|Frank
|9,2150
|9,2705
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2441
|2,2554
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,51
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
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17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
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17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem