***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.12.2020 18:07
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 56 gün vadeli, planlanan tutar 75.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 100.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891486
BIST
17:571.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:577,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:579,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:57461,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,22
|Açılış
|: 461,53
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IDEAS
|11,22
|4.839.298
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.860
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.373.615
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|45.670.184
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.182.421
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,33
|10.393.157
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.373.131
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,05
|1.463.776.865
|% 1,90
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|ZOREN
|2,73
|937.999.381
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,14
|543.210.529
|% -1,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7859
|7,7905
|% 0,24
|
|Euro
|9,4657
|9,4724
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,5027
|10,5553
|% 0,75
|
|Frank
|8,7251
|8,7776
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0698
|2,0802
|% 0,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,60
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,20
|49,20
|0,49
|