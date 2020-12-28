***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.12.2020 16:03
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 61 gün vadeli, 50.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895180
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
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463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|TURSG
|6,66
|510.438.400
|% 4,06
|
|PEKGY
|2,73
|118.422.090
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,30
|131.285.559
|% -2,37
|
|YAYLA
|4,55
|162.626.379
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4125
|7,4197
|% -2,20
|
|Euro
|9,0417
|9,0643
|% -1,92
|
|Sterlin
|9,9369
|9,9868
|% -3,04
|
|Frank
|8,2952
|8,3452
|% -2,20
|
|Riyal
|1,9685
|1,9784
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-0,28
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-8,97
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,02
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