***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.01.2021 19:39
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 71 gün vadeli, 175.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902763
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0886
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0421
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05438,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,62
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|CRFSA
|73,15
|32.634.939
|% -5,49
|
|EKIZ
|7,06
|1.017.818
|% -4,08
|
|ESEN
|22,82
|104.142.967
|% -1,89
|
|TURSG
|6,81
|97.866.075
|% -1,45
|
|INVEO
|77,90
|82.383.050
|% 9,95
|
|KRVGD
|15,44
|80.855.997
|% -2,46
|
|KONTR
|30,60
|50.631.968
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4440
|7,4495
|% 1,20
|
|Euro
|9,0021
|9,0104
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1037
|10,1544
|% 0,52
|
|Frank
|8,3440
|8,3942
|% 0,95
|
|Riyal
|1,9809
|1,9908
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-16,81
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-1,31
|