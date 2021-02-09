***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.02.2021 15:40
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 69 gün vadeli, planlanan tutar 300.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 400.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908609
BIST
15:511.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,28
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:517,0889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:518,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0543
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
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8,6212
En Düşük
8,5143
15:51420,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,93
|Açılış
|: 420,38
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ERBOS
|60,50
|129.810.249
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|40.694.721
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|78.751.623
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.928.920
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,10
|2.862.938.964
|% 7,22
|
|GARAN
|10,22
|2.007.556.719
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,60
|1.837.868.514
|% -3,35
|
|PETKM
|5,34
|1.241.945.528
|% 2,89
|
|SISE
|7,77
|1.208.789.784
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,60
|1.837.868.514
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,98
|862.448.364
|% 2,05
|
|TSKB
|1,81
|514.575.796
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,57
|890.253.425
|% -2,46
|
|PETKM
|5,34
|1.241.945.528
|% 2,89
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0861
|7,0889
|% 0,22
|
|Euro
|8,5804
|8,5866
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7839
|% 0,40
|
|Frank
|7,8999
|7,9475
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8848
|1,8943
|% 0,20
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,65
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.833
|13,00
|
|Tam
|2.779
|2.849
|14,94
|
|Yarım
|1.343
|1.378
|7,23
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|60,67
|60,67
|-0,03
|
Seans Raporu
15:51
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16:01DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 666 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 26, 555.00 milyon TL de
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15:59GOODY
Yüzde 5.45 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 261 adet işlem
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15:58KONTR
Yüzde 8.19 oranında artışla 70.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 292 adet işlem
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15:57ULAS
Yüzde 9.30 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 417 adet işlem