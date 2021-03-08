***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.03.2021 16:38
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 200.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916004
BIST
16:291.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,39
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:297,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1335
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:299,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1279
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,1537
En Düşük
8,8190
16:29416,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,60
|Açılış
|: 417,08
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:29
|FADE
|11,55
|73.788.083
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|122.065
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.311.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|KOZAL
|131,80
|1.112.512.442
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,28
|1.084.211.492
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.069.681.298
|% -0,81
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,40
|637.347.376
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|927.321.125
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,38
|218.911.349
|% -2,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6610
|7,6655
|% 1,77
|
|Euro
|9,0952
|9,1079
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,5708
|10,6238
|% 1,66
|
|Frank
|8,1650
|8,2142
|% 1,33
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% 1,61
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,99
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,87
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|38,00
|
|Tam
|2.764
|2.835
|37,75
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|18,26
|
|Çeyrek
|670
|686
|9,13
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|-0,48
|