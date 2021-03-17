***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.03.2021 16:52
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 93 gün vadeli, planlanan tutar 225.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 325.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918802
BIST
16:441.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.575
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:42
|EUHOL
|3,63
|21.027.125
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.901.369
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.991.554
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.462.725
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.826.483
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.759.091
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,64
|11.555.244
|% -5,36
|
|ECZYT
|56,70
|78.991.616
|% -5,18
|
|SISE
|7,99
|1.627.111.962
|% 2,30
|
|GARAN
|8,79
|1.184.339.835
|% -0,79
|
|THYAO
|14,66
|1.097.695.704
|% -0,54
|
|KARSN
|4,45
|858.263.996
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,14
|831.507.828
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,21
|465.768.261
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.627.111.962
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|858.263.996
|% 4,22
|
|GSRAY
|4,44
|682.446.740
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,70
|409.686.496
|% -0,37
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5015
|7,5041
|% 0,25
|
|Euro
|8,9318
|8,9403
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4019
|10,4541
|% 0,29
|
|Frank
|8,0566
|8,1051
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,38
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.765
|2.834
|-6,27
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,03
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,61
|