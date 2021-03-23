***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.03.2021 17:10
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 150.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 200.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919978
BIST
17:141.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.336
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 440,08
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|Önceki Kapanış
|: 434,17
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444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SASA
|43,64
|736.042.187
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.106.879
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|25.418.336
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.945.072
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.818.854.237
|% -9,52
|
|FROTO
|214,90
|2.351.460.913
|% 4,52
|
|EREGL
|15,39
|1.925.173.154
|% 4,62
|
|AKBNK
|4,84
|1.880.970.727
|% -9,19
|
|KOZAL
|114,80
|1.215.165.759
|% 4,55
|
|GARAN
|7,22
|9.818.854.237
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,84
|1.880.970.727
|% -9,19
|
|YKBNK
|2,23
|751.098.944
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|536.139.543
|% -1,59
|
|TSKB
|1,37
|395.336.920
|% -6,80
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8852
|7,8975
|% 1,49
|
|Euro
|9,4010
|9,4347
|% 1,90
|
|Sterlin
|10,8959
|10,9505
|% 1,51
|
|Frank
|8,4625
|8,5135
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1075
|2,1181
|% 2,09
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,65
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,79
|
|Cumhuriyet
|2.904
|2.948
|13,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|8,83
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,27
|
|Çeyrek
|700
|716
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|-2,21
|