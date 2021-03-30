***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.03.2021 14:50
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 150.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 225.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921790
BIST
16:081.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.401
En Düşük
1.371
16:088,2828
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,4539
En Düşük
8,1884
16:089,7445
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
|: 446,74
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:08
|JANTS
|621,50
|154.310.178
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|113.591.202
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.328.257
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.450.935
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.434.667
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|19.745.750
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|42.491.642
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,10
|1.280.431.314
|% 7,08
|
|GARAN
|6,83
|1.268.350.035
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,93
|753.740.632
|% -4,93
|
|KRDMD
|6,93
|699.427.808
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,43
|692.618.113
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,93
|753.740.632
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,25
|391.482.170
|% 5,04
|
|GARAN
|6,83
|1.268.350.035
|% -0,87
|
|TSKB
|1,37
|203.557.314
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|165.838.864
|% -0,88
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2616
|8,2828
|% 1,02
|
|Euro
|9,6916
|9,7445
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,3181
|11,3748
|% 0,70
|
|Frank
|8,7374
|8,7900
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,83
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-27,51
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.972
|3.016
|-2,00
|
|Tam
|2.954
|3.031
|-5,49
|
|Yarım
|1.428
|1.466
|-2,66
|
|Çeyrek
|716
|733
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,94
|