***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.03.2021 14:50
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 50.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 75.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921791
BIST
16:091.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:098,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0981
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:099,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0790
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,9300
En Düşük
9,6398
16:09448,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,76
|Açılış
|: 448,18
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ALCAR
|375,10
|113.580.324
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.397.909
|% 9,98
|
|CMBTN
|337,20
|6.345.430
|% 9,98
|
|ADEL
|25,20
|26.425.325
|% 5,88
|
|BRSAN
|29,06
|79.048.499
|% 5,29
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|19.718.786
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|42.260.476
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,80
|1.270.338.839
|% 7,46
|
|GARAN
|6,84
|1.261.357.322
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,92
|753.328.180
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,94
|697.510.321
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,43
|691.020.314
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,92
|753.328.180
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,25
|388.563.501
|% 5,04
|
|GARAN
|6,84
|1.261.357.322
|% -0,73
|
|TSKB
|1,37
|203.549.908
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|165.758.702
|% -0,88
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2927
|8,2976
|% 1,20
|
|Euro
|9,7282
|9,7467
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,3205
|11,3772
|% 0,72
|
|Frank
|8,7380
|8,7906
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1963
|2,2074
|% 0,86
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.967
|3.012
|-6,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-10,04
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-4,86
|
|Çeyrek
|715
|732
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,10
|
Seans Raporu
16:09
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16:20VANGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 991, 635 adet işlem
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 75 kaybederek (% -0.19 ) 1, 429
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16:19XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 15, 847.00 milyon TL de
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16:19DOCO
Yüzde 5.33 oranında artışla 674.10 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 730 adet işlem
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16:18EUKYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 998 adet işlem