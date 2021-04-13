***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.04.2021 17:10
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 336 gün vadeli, planlanan tutar 550.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 800.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927515
BIST
17:031.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:038,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:039,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0142
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:03457,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,42
|Açılış
|: 457,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MTRKS
|49,56
|6.612.890
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.185.338
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.588.446
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.212.068
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|20.376.254
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|BRKO
|1,46
|1.305.247
|% -9,88
|
|MRGYO
|2,01
|14.827.482
|% -9,87
|
|KOZAL
|113,40
|580.668.132
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,78
|497.268.257
|% -2,20
|
|NTGAZ
|13,68
|491.167.759
|% -8,06
|
|JANTS
|753,60
|451.158.244
|% 1,01
|
|ODAS
|3,51
|295.154.989
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,03
|53.832.804
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,68
|491.167.759
|% -8,06
|
|PEKGY
|1,92
|28.199.722
|% 1,05
|
|SOKM
|13,22
|172.208.821
|% -2,87
|
|BNTAS
|5,61
|51.968.731
|% -0,18
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1447
|8,1499
|% 0,00
|
|Euro
|9,7240
|9,7309
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1704
|11,2264
|% 0,03
|
|Frank
|8,8023
|8,8554
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% -0,01
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|