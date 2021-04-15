Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

15.04.2021 12:56



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 50.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 73.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928403


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:121.407
Değişim :  -0,17% |  -2,42
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.403
BIST En Aktif Hisseler14:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 3,85 269.920.841 % 10,00  
BTCIM 13,73 7.778.951 % 9,93  
MMCAS 5,40 21.997 % 8,00  
EUKYO 4,60 1.786.688 % 7,23  
EMKEL 2,21 3.662.410 % 6,25  
daha fazla
14:12 Alış Satış %  
Dolar 8,1153 8,1243 % 0,66  
Euro 9,7249 9,7359 % 0,55  
Sterlin 11,1354 11,1913 % 0,52  
Frank 8,7469 8,7996 % 0,50  
Riyal 2,1557 2,1665 % 0,54  
daha fazla
14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 10,60  
Altın Gr. 452 452 1,75  
Cumhuriyet 2.992 3.037 -5,00  
Tam 2.977 3.053 -7,15  
Yarım 1.439 1.477 -3,46  
Çeyrek 722 738 -1,72  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 0,13  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,02  
B. Petrol 66,44 66,44 -0,14  
Seans Raporu 14:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru