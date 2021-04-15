***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.04.2021 12:56
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 50.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 73.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928403
BIST
14:121.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.403
14:128,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:129,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:12455,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,22
|Açılış
|: 454,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
456,49
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TRGYO
|3,85
|269.920.841
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.778.951
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|EUKYO
|4,60
|1.786.688
|% 7,23
|
|EMKEL
|2,21
|3.662.410
|% 6,25
|
|ITTFH
|2,34
|124.327.995
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.216.027
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.429
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|GARAN
|7,27
|3.954.923.418
|% 4,01
|
|EREGL
|18,23
|996.788.861
|% 4,05
|
|SASA
|47,00
|898.375.297
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,72
|818.775.344
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,17
|771.965.393
|% 0,93
|
|GARAN
|7,27
|3.954.923.418
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,17
|771.965.393
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|171.192.907
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,01
|585.655.772
|% 1,42
|
|KRDMD
|7,72
|818.775.344
|% 4,32
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1153
|8,1243
|% 0,66
|
|Euro
|9,7249
|9,7359
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,1354
|11,1913
|% 0,52
|
|Frank
|8,7469
|8,7996
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1557
|2,1665
|% 0,54
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,60
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.037
|-5,00
|
|Tam
|2.977
|3.053
|-7,15
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,46
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,14
|
Seans Raporu
14:12
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14:22ISKPL
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 631 adet işlem
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14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, GARAN
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14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 61 artarak (% 0.30 ) 1, 221
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRGYO, BTCIM
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAMAT, ITTFH, ANELE, SNKRN, TUREX, BJKAS, TKURU, ORMA, UMPAS