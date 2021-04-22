***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.04.2021 19:03
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 275.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 400.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 08.04.2021 tarih ve 19/566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930623
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
18:058,2995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
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|Açılış
|: 8,2700
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|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9818
En Yüksek
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|: 1,17%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 473,97
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,2995
|% 1,47
|
|Euro
|9,9663
|9,9818
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4573
|11,5147
|% 0,84
|
|Frank
|8,9981
|9,0523
|% 1,25
|
|Riyal
|2,2057
|2,2168
|% 1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-12,47
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,57
|65,57
|0,25
|