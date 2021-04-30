***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.04.2021 18:48
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 175.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 250.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933607
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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|: 0,64%
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|Açılış
|: 470,37
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2735
|8,2769
|% 0,90
|
|Euro
|9,9605
|9,9682
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,3985
|11,4557
|% 0,00
|
|Frank
|9,0235
|9,0779
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1997
|2,2107
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-4,00
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,43
|