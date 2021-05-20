***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.05.2021 17:00
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 200.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 300.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936983
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
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|Açılış
|: 1.452
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 505,71
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508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.849
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3711
|8,3758
|% -0,44
|
|Euro
|10,2348
|10,2460
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8275
|11,8868
|% -0,08
|
|Frank
|9,2733
|9,3292
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|8,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,01
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,32
|