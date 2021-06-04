***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.06.2021 18:16
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 50.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 75.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940234
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0278
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,07
|Açılış
|: 527,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.413
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.425.730
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.612.106
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,37
|6.894.573
|% 8,48
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.964.791
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|430.397
|% -8,94
|
|TKURU
|218,40
|6.407.705
|% -7,46
|
|THYAO
|14,04
|1.539.812.074
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.002.775.548
|% 0,75
|
|KARSN
|3,90
|843.247.889
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,80
|625.614.568
|% 1,43
|
|PETKM
|6,33
|612.933.553
|% 0,16
|
|KARSN
|3,90
|843.247.889
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,22
|344.405.519
|% 0,91
|
|GARAN
|8,10
|1.002.775.548
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.539.812.074
|% 0,36
|
|PETKM
|6,33
|612.933.553
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6712
|8,6747
|% -0,32
|
|Euro
|10,5560
|10,5636
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,2473
|12,3087
|% 0,07
|
|Frank
|9,6001
|9,6580
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,50
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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