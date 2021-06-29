***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.06.2021 17:54
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 70.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 100.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944890
BIST
18:001.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:008,7339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0010,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0320
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:00492,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,02
|Açılış
|: 492,60
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ARMDA
|45,14
|5.120.670
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.763.490
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|15.017.645
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.652.267
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.805.835
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.473.625
|% -9,87
|
|DENGE
|3,05
|356.669
|% -9,76
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|1.153.525.752
|% -3,54
|
|GARAN
|8,23
|1.009.569.047
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,92
|610.443.799
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,90
|526.401.808
|% 0,17
|
|KRDMD
|6,79
|503.772.379
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,92
|610.443.799
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|327.725.806
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|164.255.561
|% 1,57
|
|GARAN
|8,23
|1.009.569.047
|% 0,61
|
|PEKGY
|1,00
|114.642.447
|% 1,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7261
|8,7339
|% 0,58
|
|Euro
|10,3929
|10,4022
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0387
|12,0991
|% 0,11
|
|Frank
|9,4413
|9,4982
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3203
|2,3320
|% 0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,68
|
|Altın Gr.
|492
|493
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,41
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
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17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem