***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.07.2021 09:51
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 275.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 400.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945622
BIST
10:351.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.373
10:358,6986
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
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8,6992
En Düşük
8,6441
10:3510,2991
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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10:35496,39
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|Açılış
|: 496,39
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SELVA
|5,37
|13.224.420
|% 9,82
|
|VKFYO
|7,04
|2.806.302
|% 8,98
|
|SAYAS
|28,40
|12.602.113
|% 7,58
|
|ARCLK
|32,02
|241.435.393
|% 7,31
|
|VAKFN
|10,38
|10.735.367
|% 6,68
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|KUTPO
|47,80
|42.071.239
|% -7,81
|
|GEDIK
|8,28
|18.136.168
|% -5,05
|
|OZBAL
|13,45
|7.187.982
|% -4,95
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|THYAO
|13,76
|246.677.983
|% 0,07
|
|ARCLK
|32,02
|241.435.393
|% 7,31
|
|KCHOL
|19,43
|212.806.101
|% 4,86
|
|BERA
|13,44
|100.629.598
|% 1,74
|
|GARAN
|8,42
|90.148.909
|% -0,36
|
|PEKGY
|1,10
|36.604.822
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|62.435.647
|% -0,46
|
|THYAO
|13,76
|246.677.983
|% 0,07
|
|TSKB
|1,29
|16.923.068
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,89
|21.344.942
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6986
|% 0,56
|
|Euro
|10,2694
|10,2991
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9198
|11,9796
|% 0,44
|
|Frank
|9,3380
|9,3942
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,48
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,44
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|-0,21
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