***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.07.2021 19:40
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 180 gün vadeli, planlanan tutar 100.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 150.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951889
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5586
En Düşük
8,5413
18:0510,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0096
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1155
En Düşük
10,0966
18:05494,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 494,36
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5509
|8,5529
|% 0,01
|
|Euro
|10,0989
|10,1155
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,7925
|11,8517
|% 0,61
|
|Frank
|9,3080
|9,3640
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2751
|2,2865
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-4,89
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|0,46
|