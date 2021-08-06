***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.08.2021 20:48
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 175.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 250.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955699
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1073
|Açılış
|: 8,6000
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0623
|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
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497,76
En Düşük
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|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6250
|8,6272
|% 1,26
|
|Euro
|10,1463
|10,1692
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9388
|11,9987
|% 0,91
|
|Frank
|9,3974
|9,4540
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-39,91
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|-0,13
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,32
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Seans Raporu
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17:58ESCAR
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında