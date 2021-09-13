***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.09.2021 16:15
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 150.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 200.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963441
BIST
17:451.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:458,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:459,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0382
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:45487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:44
|CRFSA
|42,46
|8.235.791
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.279.636
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.889.230
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.432.692
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.749.920
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.280.084
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.272.116
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,76
|53.339.290
|% -7,07
|
|DOGUB
|6,55
|18.158.071
|% -6,70
|
|SELGD
|6,75
|10.139.997
|% -6,25
|
|GARAN
|9,41
|1.314.780.589
|% -0,84
|
|SISE
|8,58
|638.987.953
|% 0,47
|
|BRLSM
|10,46
|602.894.332
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,49
|601.155.285
|% 0,40
|
|KOZAL
|101,90
|554.818.402
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|601.155.285
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|1.314.780.589
|% -0,84
|
|SISE
|8,58
|638.987.953
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,85
|132.092.862
|% -0,54
|
|TSKB
|1,28
|91.399.023
|% -0,78
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4386
|% -0,20
|
|Euro
|9,9678
|9,9723
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6347
|11,6931
|% -0,28
|
|Frank
|9,1150
|9,1700
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2426
|2,2539
|% -0,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,58
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|0,43
|
Seans Raporu
17:44
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
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17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN