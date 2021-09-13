***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.09.2021 16:19
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 400.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 550.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963443
BIST
17:371.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:378,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:379,9625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0495
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:37487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:37
|CRFSA
|42,46
|8.235.791
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.876.841
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.427.317
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.214.992
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.749.426
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.279.092
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.248.429
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,76
|52.871.416
|% -7,07
|
|DOGUB
|6,55
|18.008.066
|% -6,70
|
|SELGD
|6,76
|10.043.992
|% -6,11
|
|GARAN
|9,41
|1.299.805.336
|% -0,84
|
|SISE
|8,59
|637.988.980
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,50
|601.229.552
|% 3,55
|
|YKBNK
|2,49
|600.168.064
|% 0,40
|
|KOZAL
|102,00
|551.239.103
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,49
|600.168.064
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|1.299.805.336
|% -0,84
|
|SISE
|8,59
|637.988.980
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|131.738.350
|% -1,08
|
|TSKB
|1,28
|91.395.745
|% -0,78
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4327
|8,4359
|% -0,23
|
|Euro
|9,9594
|9,9625
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,6308
|11,6891
|% -0,31
|
|Frank
|9,1184
|9,1733
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2435
|2,2548
|% -0,19
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,58
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|0,43
|
Seans Raporu
17:37
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 1, 262
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, BJKAS, ICBCT, NIBAS, MRSHL, CRFSA, DITAS, PENTA, DIRIT
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17:53
YESIL, VERUS, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:53
ULAS, ISBIR, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında