***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.09.2021 17:54
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 90.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 125.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965574
BIST
17:441.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
17:448,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0549
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
17:4410,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0450
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
17:44494,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 495,15
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GOLTS
|40,48
|46.449.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.726.470
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.372.186
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.812.873
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|5.131.308
|% 9,99
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|33.541.235
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.624.815
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|40.566.848
|% -9,91
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|THYAO
|13,86
|1.427.786.960
|% 2,44
|
|GARAN
|8,84
|1.207.345.975
|% -0,90
|
|TUPRS
|113,00
|884.318.290
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,35
|688.398.775
|% -0,42
|
|SISE
|8,02
|580.980.434
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,35
|688.398.775
|% -0,42
|
|GARAN
|8,84
|1.207.345.975
|% -0,90
|
|ODAS
|1,35
|158.744.840
|% 0,75
|
|THYAO
|13,86
|1.427.786.960
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,78
|135.801.597
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8683
|8,8722
|% 0,62
|
|Euro
|10,3578
|10,3636
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,9737
|12,0338
|% -0,56
|
|Frank
|9,5113
|9,5686
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3568
|2,3686
|% 0,57
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-12,75
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,11
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:53BIOEN
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 622, 802 adet işlem
-
17:52DZGYO
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 748, 964 adet işlem
-
17:51DARDL
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 152, 906 adet işlem
-
17:50BIOEN
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 134 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 03 kaybederek (% -0.66 ) 1, 213