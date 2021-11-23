***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.11.2021 15:11
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 500 gün vadeli, planlanan tutar 425.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 625.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979205
BIST
15:041.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,52
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:0412,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 12,14%
|| 1,3847
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,7909
En Düşük
11,3504
15:0414,4151
En Yüksek
|Değişim
|: 12,42%
|| 1,5926
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,4151
En Düşük
12,7722
15:04726,93
En Yüksek
|Değişim
|: 9,75%
|| 64,59
|Açılış
|: 728,02
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
729,05
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:02
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|52.628.138
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.067.229
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.712.334
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.909.032
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|69.132.640
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|177.909.563
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,43
|701.869.417
|% -9,07
|
|MERCN
|10,34
|77.116.805
|% -7,01
|
|AVOD
|5,17
|40.728.810
|% -6,68
|
|KRDMD
|8,69
|2.669.656.237
|% 4,45
|
|SISE
|11,92
|2.500.171.665
|% 6,33
|
|GARAN
|11,78
|2.310.779.966
|% -1,34
|
|EREGL
|22,98
|1.645.188.740
|% 6,59
|
|THYAO
|18,28
|1.603.692.574
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,69
|2.669.656.237
|% 4,45
|
|YKBNK
|3,48
|1.038.823.542
|% -1,69
|
|ODAS
|1,60
|443.793.481
|% -2,44
|
|SISE
|11,92
|2.500.171.665
|% 6,33
|
|GARAN
|11,78
|2.310.779.966
|% -1,34
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7396
|12,7902
|% 12,13
|
|Euro
|14,3307
|14,4076
|% 12,36
|
|Sterlin
|16,7388
|16,8228
|% 9,90
|
|Frank
|13,4156
|13,4964
|% 10,17
|
|Riyal
|3,3403
|3,3570
|% 10,18
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-10,43
|
|Altın Gr.
|720
|721
|58,20
|
|Cumhuriyet
|4.765
|4.837
|418,00
|
|Tam
|4.735
|4.863
|416,59
|
|Yarım
|2.288
|2.352
|201,52
|
|Çeyrek
|1.148
|1.176
|100,76
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,69
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-0,61
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:15ULUUN
Yüzde 6.78 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 886, 230 adet işlem
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, HALKB, VAKBN
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SISE
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 33 artarak (% 2.01 ) 1, 588
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, TBORG, FRIGO, ATATP, MIATK, PRKAB, DOBUR, DITAS, YBTAS, PENTA