***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.11.2021 15:11
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 500 gün vadeli, planlanan tutar 450.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 650.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979206
BIST
14:571.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 30,22
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
14:5712,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 12,24%
|| 1,3960
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,8022
En Düşük
11,3504
14:5714,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 12,50%
|| 1,6025
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,4250
En Düşük
12,7722
14:57725,66
En Yüksek
|Değişim
|: 9,56%
|| 63,32
|Açılış
|: 725,66
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
729,05
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler14:57
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|52.625.034
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.036.597
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.907.005
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|151.637.899
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|69.092.050
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|177.727.253
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,45
|700.497.085
|% -8,91
|
|GMTAS
|2,06
|3.543.259
|% -7,62
|
|MERCN
|10,32
|76.882.153
|% -7,19
|
|KRDMD
|8,66
|2.648.523.853
|% 4,09
|
|SISE
|11,89
|2.484.246.686
|% 6,07
|
|GARAN
|11,78
|2.265.923.101
|% -1,34
|
|EREGL
|22,96
|1.634.612.217
|% 6,49
|
|THYAO
|18,24
|1.584.155.989
|% 3,46
|
|KRDMD
|8,66
|2.648.523.853
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,48
|1.031.360.789
|% -1,69
|
|ODAS
|1,60
|442.924.349
|% -2,44
|
|SISE
|11,89
|2.484.246.686
|% 6,07
|
|GARAN
|11,78
|2.265.923.101
|% -1,34
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7581
|12,8022
|% 12,24
|
|Euro
|14,3559
|14,4250
|% 12,50
|
|Sterlin
|16,6478
|16,7313
|% 9,31
|
|Frank
|13,3404
|13,4207
|% 9,55
|
|Riyal
|3,3212
|3,3378
|% 9,55
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-10,82
|
|Altın Gr.
|721
|721
|58,55
|
|Cumhuriyet
|4.754
|4.826
|407,00
|
|Tam
|4.734
|4.870
|423,88
|
|Yarım
|2.288
|2.356
|205,04
|
|Çeyrek
|1.148
|1.178
|102,52
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,69
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,67
|
Seans Raporu
14:57
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15:11ARCLK
Yüzde 5.90 oranında artışla 44.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 320 adet işlem
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15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 41 artarak (% 1.85 ) 1, 946
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15:09XU100
Endeks 1, 784 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 30, 130.00 milyon TL de
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15:08EGEPO
Yüzde 7.33 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 879, 624 adet işlem
-
15:01ENKAI
Yüzde 9.17 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 640, 542 adet işlem